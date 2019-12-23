2019/12/23 | 11:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت قناة ConceptsiPhone على يوتيوب فيديو يظهر التصميم المتوقع لهاتف iPhone SE 2 الذي انتظره مستخدمو أجهزة آبل لـ 3 سنوات.ويظهر الفيديو أن هاتف iPhone SE 2 القادم سيأتي بهيكل شبيه بهياكل هواتف iPhone 5، لكنه يحمل بعض التعديلات، فالشاشة ستمتد على كامل الواجهة الأمامية تقريبا، والكاميرا الأساسية ستكون مزدوجة العدسة، شبيهة بكاميرات iPhone

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيف سيكون هاتف iPhone SE 2 المنتظر من آبل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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