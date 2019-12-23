560 مليون طن إنتاج روسيا النفطي في 2019

2019/12/23 | 12:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في مقابلة مع تلفزيون آر.بي.سي بُثت، الاثنين، إن روسيا سَتُنتج 560 مليون طن من النفط (11.25 مليون برميل يوميا) و737 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في 2019.

وأضاف أن مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 سيكتمل قريبا.

وفي الأسبوع الماضي، دفعت عقوبات أمريكية على نورد ستريم 2 شركة المقاولات السويسرية الهولندية ألسياس لوقف أعمال مد خطوط الأنابيب.

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