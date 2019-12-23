رسوم العراق الجمركية تهوي بالصادرات الكويتية

2019/12/23 | 12:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في البرلمان الكويتي النائب عدنان عبدالصمد، عن تراجع الصادرات الكويتية الى العراق بسبب الرسوم الجمركية التي تم فرضها مؤخرا.

ونقلت صحيفة “الانباء” الكويتية في خبر اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، عن عبد الصمد قوله، إن “اللجنة ناقشت أيضا تراجع الصادرات الكويتية غير النفطية في السنة الأخيرة بقيمة 35 مليون دينار إلى 7 دول كانت مصنفة ضمن الدول العشر الأكثر استيرادا من الكويت، وذلك رغم ما صرف في السنوات الثلاث الماضية على المعارض الإعلامية والخدمات الإعلانية للترويج والتدريب في هذا المجال وبنحو مليوني دينار”.

وأضاف أن “اللجنة حرصت على مناقشة العوامل المسببة لتراجع تلك الصادرات”، مشيرا إلى أن “الوزارة بينت أنها رصت عدة عوامل لذلك من ضمنها زيادة الرسوم الجمركية في بعض الدول ومنها العراق حيث كانت لها النسبة الكبرى في هذا التراجع إضافة إلى عوامل أخرى”.

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