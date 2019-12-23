إعادة فتح المنطقة الخضراء أمام الموظفين

2019/12/23 | 12:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر أمني في بغداد، اليوم الاثنين، بإعادة فتح المنطقة الخضراء يعد أإغلاقها من قبل الفوج المكلف بحمايتها ليلة امس الاحد.

وقال المصدر لـ"الغد برس" ان "المنطقة الخضراء مفتوحة للموظفين فيها وحركة سير طبيعية بداخلها والجسر المعلق مفتوح ذهابا وايابا وكذلك منفذ قصر السلام".

يذكر ان مصدر امني صرح لـ"الغد برس" ليلة امس الاحد، اكد فيه اغلاق مخارج ومداخل المنطقة الخضراء من قبل الفوج المكلف بحمايتها كأجراء احترازي، وذلك على خلفية ترشيح كتلة البناء لوزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة قصي السهيل لمنصب رئيس الوزراء.

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