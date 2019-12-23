2019/12/23 | 12:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

ذكرت شرطة محافظة النجف، اليوم الاثنين، انها القت القبض على خمسة اشخاص في محافظة واسط مطلوبين للقضاء بقتل مواطن وجرح اخر في عام ٢٠١٨، فيما القت القبض على ٢٠ مطلوبا اخر.

وقالت مديرية شرطة محافظة النجف، في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، إنه "بمتابعة قائد الشرطة اللواء غانم محمد جعفر الحسيني تم القاء القبض على مطلوبين بجريمة قتل"، مبينة أنه "بعد حدوث جريمة قتل في عام ٢٠١٨ تم تشكيل فريق عمل للتحقيق من أجل كشف الجريمة".

وأضافت أن "شعبة الغري لمكافحة الاجرام التابعة إلى قسم مكافحة إجرام النجف تمكنت من القاء القبض على خمسة متهمين بالقتل مطلوبين للقضاء بعد كشف الجريمة والتوصل إلى مكان اختباء من ارتكب الجريمة في وقت سابق".

واوضحت أنه "تم التحقيق والتحري وكشف هويتهم ومطارتهم وألقاء القبض عليهم بأمر قضائي في محافظة واسط بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني".

واشارت الى ان الاشخاص "اعترفوا خلال التحقيق بقيامهم بقتل المجني عليه وصدقت أقوالهم قضائيا وقرر القاضي توقيفهم وفق المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات لينالوا جزائهم العادل".

فيما تابعت شرطة النجف ببيان اخر ذكرت فيه انها "ألقت القبض على 20 مطلوبا وفق مواد قانونية متفرقة في أماكن مختلفة من المحافظة "

وبينت" وتم احالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل، وتعمل الأجهزة الأمنية ليلا ونهارا من أجل تامين المحافظة "

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 5 متهمين بجريمة قتل بعد سنة من ارتكابها في النجف) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 5 متهمين بجريمة قتل بعد سنة من ارتكابها في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).