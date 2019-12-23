2019/12/23 | 12:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوة من اللواء 16 في الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، الإثنين، عملية أمنية لملاحقة فلول داعش جنوب كركوك.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , ان “قوة مشتركة من اللواء 16 في الحشد والشرطة الاتحادية نفذت عملية أمنية لملاحقة فلول داعش في منطقة الرشاد جنوب كركوك”، لافتا الى ان “القوة عثرت على دراجة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء 16 في الحشد والاتحادية ينفذان عملية امنية لملاحقة فلول داعش جنوب كركوك وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء 16 في الحشد والاتحادية ينفذان عملية امنية لملاحقة فلول داعش جنوب كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء 16 في الحشد والاتحادية ينفذان عملية امنية لملاحقة فلول داعش جنوب كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).