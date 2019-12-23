2019/12/23 | 12:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن فلاديمير بوغدانوفسكي، مدير متحف جنوب الأورال، أن خبراء المتحف سيتصلون بالشركة الألمانية التي صنعت القبة الزجاجية لقطعة نيزك تشيليابينسك المعروضة في المتحف.“القبة الزجاجية التي تغطي قطعة نيزك تشيليابينسك، صنعت في شركة ألمانية بمدينة كاسيل.هذه الشركة مختصة بمعدات المتاحف، ولها خبرة طويلة في هذا المجال وعملت متاحف أوروبية، وليس لدينا شك في أن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الروس يتصلون بالشركة الألمانية المصنعة لقبة النيزك لبحث الخلل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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