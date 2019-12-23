2019/12/23 | 12:02 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

عادت الحياة الى طبيعتها في مدينة الناصرية، اليوم الاثنين، بعد فتح الجسور التي اغلقها المتظاهرون ليلة امس الاحد، باستثناء جسر الزيتون.

وقال مراسل "الغد برس" ان الحياة عادت إلى طبيعتها في الناصرية بعد إعادة افتتاح جميع الجسور الخمسة التي اغلقها المتظاهرون منذ يوم أمس، فيما تم الابقاء على جسر الزيتون مغلقا.

وأضاف ان المتظاهرين عادوا إلى داخل ساحة الحبوبي بعد قيامهم بجولة صباحية لإغلاق جميع الدوائر حاولت بالمباشرة في الدوام الرسمي اليوم.

يذكر ان المتظاهرين قاموا ليلة امس الاحد بإغلاق جميع الجسور في المحافظة وذلك بعد ترشيح كتلة البناء لوزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة قصي السهيل، لمنصب رئيس الوزراء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عودة الحياة لطبيعتها في الناصرية بعد فتح الجسور المغلقة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عودة الحياة لطبيعتها في الناصرية بعد فتح الجسور المغلقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).