الاتحاد الأوروبي يدعو للامتثال لحظر الأسلحة في ليبيا

2019/12/23 | 12:02 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إلى احترام القرار الأممي بشأن حظر الأسلحة في ليبيا.

وحض الاتحاد الأوروبي في بيان، "كافة أعضاء المجتمع الدولي على احترام ومراقبة تنفيذ القرار الأممي بشأن حظر الأسلحة في ليبيا"​​​، مؤكدا "دعمه بقوة لجهود المبعوث غسان سلامة، ومسار مؤتمر برلين".

واعتبر أنه "الحل الوحيد لإعادة استئناف عملية سياسية في ليبيا، وإعادة السلام والاستقرار والأمن في البلاد".

وتابع البيان أنه "في ضوء التصعيد العسكري في ليبيا، خاصة حول العاصمة طرابلس، يكرر الاتحاد الأوروبي دعوته لجميع الأطراف لوقف الأعمال العسكرية، واستئناف الحوار السياسي"، مؤكدا أن "لا حل عسكريا للأزمة في ليبيا، وأن الطريق الوحيدة للحل هو العملية السياسية، والتفاوض على أساس المقترحات التي وضعتها الأمم المتحدة".

وحض الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف المشاركة في صيغة برلين على الانخراط في عملية تؤدي للسلام الشامل ووقف الصراع في ليبيا، بما يحفظ السيادة الليبية، ومصالح جميع الليبيين.

وتصاعد التوتر في ليبيا في الآونة الأخيرة بعد إعلان حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج توقيع اتفاقية للتعاون الأمني مع تركيا، وهي الاتفاقية التي ترفضها مصر واليونان إضافة إلى عدد من الدول.

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