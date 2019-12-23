2019/12/23 | 12:02 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الاخباريةأكد زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الاثنين، انه خاطب رئيس الجمهورية برهم صالح برسالة حدد خلالها ثلاثة اطراف يجب استشارتهم بإختيار رئيس الوزراء.وقال...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي يوجه رسالة لصالح يحدد فيها ثلاثة اطراف يجب استشارتهم بإختيار رئيس الوزراء) نشر أولاً على موقع (الوكالة الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي يوجه رسالة لصالح يحدد فيها ثلاثة اطراف يجب استشارتهم بإختيار رئيس الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الوكالة الاخبارية).