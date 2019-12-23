القانونية النيابية:  المادتان 15 و 16 موضع الخلاف بقانون الانتخابات والكتل بحاجة للتحاور

2019/12/23 | 12:02 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الإخباريةاكد عضو اللجنة القانونية النيابية سليم همزة، اليوم الاثنين، أن المادتين 15 و 16 من قانون الانتخابات لا تزالان موضع الخلاف بين الكتل السياسية، منوها إلى...

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