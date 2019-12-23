بالصورة .. عشائر الانبار تحشد لدعم المعتصمين بساحات التظاهر

2019/12/23 | 12:02 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/يتدافع ابناء عشائر محافظة الانبار الى الاسراع بالتبرع للمعتصمين بساحات التظاهر بالاموال دعما لاستمرار الاحتجاجات الشعبية في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب .

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