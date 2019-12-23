أسعار النفط تهبط لكن تتماسك قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر بفعل آمال اتفاق التجارة

2019/12/23 | 12:02 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/مابعة تراجعت أسعار النفط لكنها تماسكت قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر وسط توقعات بأن الولايات المتحدة والصين ستبرمان اتفاق تجارة قريبا بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.ونزل خام برنت 16 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 65.98 دولار للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط 22 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 60.22 دولار للبرميل.وأُعلن عن اتفاق تجارة أولي في وقت سابق من الشهر الجاري، سعيا لإنهاء الحرب التجارية المستمرة منذ شهور بين أكبر اقتصادين في العالم والتي أدت لاضطراب الأسواق ونالت من النمو العالمي.وقال ترامب خلال مناسبة في فلوريدا يوم السبت "حققنا اختراقا على صعيد اتفاق التجارة وسنوقعه قريبا جدا."وأدى تراجع حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين إلى تحسن الثقة في قطاع الأعمال وعزز توقعات النمو الاقتصادي والطلب على الخام.وقد تتوقع شركات الحفر الأمريكية صعود الأسعار أيضا، إذ سجلت في الأسبوع الماضي أكبر زيادة في عدد الحفارات في أسبوع منذ فبراير شباط 2018.وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي إن شركات الحفر النفطي أضافت 18 حفارا على مدار الأسبوع المنتهي في العشرين من ديسمبر كانون الأول، ليصل إجمالي عدد الحفارات قيد التشغيل إلى 685 وهو الأكبر منذ نوفمبر تشرين الثاني.

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