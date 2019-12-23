نصيف: مليون دولار سعر منصب المدير العام بوزارة الكهرباء

2019/12/23 | 12:06 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز- بغداد

اتهمت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف "فاسدين" في وزارة الكهرباء بعرض مناصب المديرين العامين المحالين الى التقاعد للبيع بسعر مليون دولار

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