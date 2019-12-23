2019/12/23 | 12:07 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدرب نادي الزوراء، باسم قاسم، عن الازمة المالية التي يعاني منها النادي خلال الاشهر الاربعة الاخيرة.وقال قاسم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى , إن “نادي الزوراء يعاني من ازمة مالية، فالكادر التدريبي واللاعبين لم يتسلموا مستحقاتهم المالية منذ اربعة اشهر وحتى الان”.واوضح ان “الفريق رغم الازمة يواصل تدريباته، لكن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدرب الزوراء يعلق على الازمة المالية للنوارس وكالة صدى الاعلام للانباء.

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