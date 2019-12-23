الديمقراطي الكردستاني : الخلافات بشأن قانون الانتخابات قائمة

2019/12/23 | 12:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان صبري استمرار الخلافات بشأن المواد الخلافية في قانون الانتخابات.

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