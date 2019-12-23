واع تنشر الموقف الأمني في محافظات الوسط والجنوب

2019/12/23 | 12:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسلو وكالة الانباء العراقية(واع)،باستمرار التظاهرات السلمية في ثماني محافظات مع اغلاق بعض الجسور والمناطق الرئيسة.

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