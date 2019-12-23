صورة استثنائية التقطت من السماء هل تحزر من أي بلد هي

2019/12/23 | 12:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت صورة التقطها قمر صناعي يعود لبعثة “كوبرنيكوس سنتينل – 2” مشهدا خلابا لمدينة ترومسو، أكبر مدن شمال النرويج.وقالت “وكالة الفضاء الأوروبية” إن الصورة جرت معالجتها باستخدام الأشعة دون الحمراء، ما جعل الغطاء النباتي يظهر باللون الأحمر فيما حافظ الثلج على بياضه الناصع.وشبه المتفاعلون مع الصورة ألوانها بزينة أعياد الميلاد ورأس السنة.وتُلقب

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