القضاء الاعلى يختار القضاة لمفوضية الانتخابات

2019/12/23 | 12:08 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد انتخب مجلس القضاء الاعلى يوم الاثنين سبعة قضاء لشغل مناصب اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.وقال اعلام المجلس في بيان انه بعد إجراء القرعة من قبل مجلس القضاء الأعلى تم اختيار القضاة عباس فرحان حسن وجليل عدنان خلف وعامر موسى محمد وفياض حسين ياسين وعلي رشيد ومستشاري الدولة انعام ...

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