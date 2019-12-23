بالصور.. متظاهرو ذي قار يغلقون شركة مصافي الجنوب

2019/12/23 | 12:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم عدد من المتظاهرين، الإثنين، على اغلاق شركة مصافي نفط الجنوب، جنوبي مدينة الناصرية.وقال مصدر أمني في حديث لـ”يس عراق” إن “المعتصمين أمام شركة نفط الجنوب، من خريجي الهندسة والمعاهد، نقلوا اعتصامهم أمام شركة مصافي نفط الجنوب، واغلقوها، على خلفية اجتماع يوم أمس بين تنسيقية المعتصمين، وممثلين عن محافظة ذي قار”.

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