رسالة غاضبة من معتصمي كربلاء إلى نواب المحافظة في البرلمان

2019/12/23 | 12:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاطب معتصمي محافظة كربلاء، نواب المحافظة في البرلمان بالبراءة منهم والتصعيد ضدهم في حال وقوفهم مع رؤساء كتلهم ضد إرادة الشعب العراقي والمرجعية.وجاء هذا التصعيد، بعد انتهاء المدة الدستورية لاختيار رئيس حكومة مؤقتة والكتل السياسية ما زالت تماطل من أجل تمرير مرشحيها غير المستقلين متجاهلة مطالب الشعب.

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