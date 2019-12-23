2019/12/23 | 12:10 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحلاوي ينفي فرض حظر للتجوال في القائم ويؤكد: الوضع الامني مستقر ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحلاوي ينفي فرض حظر للتجوال في القائم ويؤكد: الوضع الامني مستقر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).