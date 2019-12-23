“عالية نصيف” تكشف سعر منصب المدير العام بوزارة الكهرباء

2019/12/23 | 12:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة….كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الاثنين، عن قيام “الفاسدين” في وزارة الكهرباء بعرض مناصب المديرين العامين المحالين الى التقاعد للبيع بسعر مليون دولار للمنصب الواحد.وقالت نصيف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، ان “الفاسدين في وزارة الكهرباء عرضوا مجموعة من الدرجات الخاصة لمدراء عامين سيحالون الى التقاعد خلال ايام، […]

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