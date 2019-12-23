2019/12/23 | 12:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيعت نعجة في مزاد بدولة الكويت بمبلغ خيالي قدره 40000 دينار كويتي، وهو ما يعادل 131 ألفا و600 دولار أمريكي.وأظهر مقطع فيديو الإعلان عن رسو المزاد على نعجة تدعى “النعامة” بمبلغ أربعين ألف دينار كويتي، مع تعالي صرخات الاستحسان والابتهاج بهذا الحدث.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكويت نعجة ثمنها يعادل ثروة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكويت نعجة ثمنها يعادل ثروة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكويت نعجة ثمنها يعادل ثروة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).