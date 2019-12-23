القضاء الاعلى يصدر بيانا بشان اختيار اعضاء مفوضية الانتخابات

2019/12/23 | 12:15 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌بغداد /SNG- اجرى مجلس القضاء الأعلى اليوم الاثنين القرعة لاختيار أعضاء ‏مجلس مفوضية الانتخابات بحضور رئيس مجلس القضاء ‏الاعلى القاضي فائق زيدان ورئيس جهاز الادعاء العام القاضي ‏موفق العبيدي ورئيس جهاز الاشراف القضائي القاضي جاسم ‏محمد عبود ونائب ممثل الامين العام للامم المتحدة السيدة اليس ‏وولبول ووسائل إلاعلام.‏ وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس ...

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