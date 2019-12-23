قمة متكافئة بين الشرطة والشباب السعودي بكأس محمد السادس

2019/12/23 | 12:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تنطلق اليوم الإثنين، أولى مباريات ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بلقاء يجمع الشباب السعودي بالشرطة، على ملعب الأمير خالد بن سلطان، في الرياض.

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