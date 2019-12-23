دولة عربية على موعد مع ظاهرة لم تحدث منذ نحو قرن

2019/12/23 | 12:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال أكاديمي سعودي متخصص في المناخ أن المملكة ستشهد يوم الخميس المقبل ظاهرة لم تحدث منذ نحو قرن.

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