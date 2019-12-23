بعوضة تقتل جنديا تركيا فی العراق!

2019/12/23 | 12:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي جندي تركي مصرعه، جراء إصابته بعدوى "فيروس غرب النيل"، إثر تعرضه للسعة بعوضة قبل عام في قاعدة بعشيقة بالعراق. ...

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