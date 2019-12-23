بورش تعدّل Macan وتجعلها أكثر قوة

2019/12/23 | 12:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت بورش نماذج معدلة من سيارات Macan، وزودت هذه المركبات بمواصفات تجعلها من بين أسرع السيارات رباعية الدفع وأكثرها تميزا.وحصلت GTS 2020 Macan على تحسينات في التصميم الخارجي شملت تصميم الشبك الأمامي لغطاء المبرد، وزودت بفتحات هوائية أكبر، وعجلات رياضية بمقاس 20 إنشا، وجنح صغير على مؤخرة الهيكل.وزودتها بورش بمحرك توين تيربو بـ 6

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