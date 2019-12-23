2019/12/23 | 12:18 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “داعش” يُهاجم بلدة في ديالى ويستخدم القناص والألغام يتبع..

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