كوردستان تسرع الخطى لتمرير قانون الإصلاح

2019/12/23 | 12:19 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم برلمان كوردستان عقد جلسة اعتيادية يوم غد الثلاثاء – صورة: كوردستان 24

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