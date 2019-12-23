القبض على ارهابيين اثنين بحوزتهما مواد متفجرة في نينوى

2019/12/23 | 13:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، القاء القبض على ارهابيين اثنين بحوزتهما اسلحة ومواد تفجير في محافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، تمكنت من القبض على متهمين اثنين ينتميان لعصابات داعش الارهابي وهما مطلوبان وفق المادة (4/ارهاب)".

وأوضحت ان "بعد التعمق بالتحقيق مع احد المتهمين اعترف بوجود وكر ضمن محافظة صلاح الدين وعلى الفور انتقلت القوة الى المكان وعثرت على ٣ أحزمة ناسفة وبندقية كلاشنكوف و١٠ صواعق تفجير وفتيل تفجير وحاوية عتاد احادية، فضلا عن ادوات اخرى تستخدم في العمليات الارهابية".

وبينت ان "تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً".

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