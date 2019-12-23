2019/12/23 | 13:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفع الذهب تجاوزا أعلى سعر له في أسبوع في تعاملات محدودة قبل عطلات عيد الميلاد والعام الجديد، مع تراجع الدولار قليلا ووسط استمرار الغموض بشأن اتفاق التجارة الأمريكي الصيني.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1482.61 دولار للأونصة.



وكانت الأسعار قد ارتفعت في وقت سابق لأعلى مستوى منذ 12 ديسمبر كانون الأول.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1486.10 دولار للأونصة.

والذهب، الذي يعتبر ملاذا آمنا للاستثمار في أوقات الغموض السياسي والاقتصادي، في طريقه لتسجيل أفضل سنة له منذ 2010.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1868.77 دولار للأونصة بعد أن انخفض بنسبة وصلت إلى خمسة بالمئة يوم الجمعة في موجة بيع لجني الأرباح تلت وصوله لسعر قياسي مرتفع.

وزادت الفضة 0.1 بالمئة إلى 17.36 دولار للأونصة بعد أن ارتفعت في وقت سابق لأعلى سعر لها منذ السابع من نوفمبر تشرين الثاني، بينما زاد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 918.59 دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الذهب يصعد في معاملات ما قبل العطلات بفعل شكوك حيال اتفاق التجارة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الذهب يصعد في معاملات ما قبل العطلات بفعل شكوك حيال اتفاق التجارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).