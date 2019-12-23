إيران تشغل الدائرة الثانوية لمفاعل أراك النووي

2019/12/23 | 13:08 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز - متابعة

شغلت الحكومة الإيرانية الدائرة الثانوية لمفاعل أراك النووي الإيراني الذي يعمل بالماء الثقيل.

وقالت وكالة "مهر" للأنباء اليوم الاثنين، إن "الدائرة الأولى تتولى

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