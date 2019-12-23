مصدر أمني لـ

2019/12/23 | 13:08 - المصدر: العهد نيوز

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بغداد - العهد نيوز

أكد مصدر امني في ذي قار، اعادة فتح فتح الجسور التي اغلقها المتظاهرون ليلة امس الاحد في مدينة الناصرية باستثناء جسر الزيتون.

وقال

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