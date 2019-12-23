سرب من النحل يوقف مباراة كرة قدم في تنزانيا

2019/12/23 | 13:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد كأس تنزانيا لكرة القدم حادثة طريفة تمثلت بهجوم سرب من النحل على اللاعبين، في المباراة التي كانت تقام بملعب دار السلام في العاصمة دودوما.

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