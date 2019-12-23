مجلس القضاء الأعلى يختار أعضاء مجلس مفوضيةالانتخابات

2019/12/23 | 13:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اجرى مجلس القضاء الأعلى اليوم الاثنين القرعة لاختيار أعضاء ‏مجلس مفوضية الانتخابات بحضور رئيس مجلس القضاء ‏الاعلى القاضي فائق زيدان ورئيس جهاز الادعاء العام القاضي ‏موفق العبيدي ورئيس جهاز الاشراف القضائي القاضي جاسم ‏محمد عبود ونائب ممثل الامين العام للامم المتحدة السيدة اليس ‏وولبول ووسائل إلاعلام.‏ وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى […]

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