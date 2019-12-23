اقليم كوردستان يربط خطا ناقلا للطاقة بين اربيل ودهوك

2019/12/23 | 13:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان يوم الاثنين عن ربط الخط الناقل للطاقة خبات – زەنگـنان في قضاء عقرة في دهوك والذي سيسد النقص الحاصل في الكهرباء بالمحافظة.

وهذا الخط يربط محافظة دهوك بالعاصمة اربيل .

وقال وزير الكهرباءكمال محمد في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع محافظ دهوك فرهاد اتروشي عقده خلال ربط الخط المذكور، ان هذا المشروع يمتد الى 33 كيلومتر بمعدل 104 ابراج ضغط عال.

واضاف ان هذا المشروع انجزته شركة شركة "هيرو" بتكلفة بلغت 7 ملايين و425 الف دولار امريكي في مدة استغرقت 120 يوما، مشيرا الى ان الشركة نجحت في تسليم المشروع في الوقت المحدد لها.

وتابع محمد ان محافظة دهوك وبعد انجاز المشروع ستتمكن من الحصول على حصتها كاملة من الطاقة على الشبكة الوطنية، منوها الى ان هذا المشروع سيكون له دور في تطوير البنى التحتية في نقل الطاقة الكهربائية بين محافظات اقليم كوردستان

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