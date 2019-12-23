برلمانية: بيع مناصب المديرين العامين في وزارة بمليون دولار للواحد للمنصب الواحد🔻

2019/12/23 | 13:17 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت عضو مجلس النواب عالية نصيف يوم الاثنين عن قيام من اسمتهم بـ” الفاسدين” في وزارة الكهرباء بعرض مناصب المديرين العامين المحالين الى التقاعد للبيع بسعر مليون دولار للمنصب الواحد.[…]

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