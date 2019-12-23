2019/12/23 | 13:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، عن عدد الجوازات والبطاقات الوطنية المنجزة خلال الاسبوع الماضي.وذكر بيان لإعلام الوزارة وتلقته وكالة صدى، ان “مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة اصدرت 31396 جواز سفر و 34167 معاملة قيد الانجاز و104723 المسجلين على البطاقة الوطنية خلال الاسبوع الماضي”.وأضاف ان “13490 بطاقة سكن تم اصدارها في عموم العراق”، مشيرة الى “اصدار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الداخلية تعلن عدد الجوازات والبطاقات الوطنية المنجزة خلال الاسبوع الماضي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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