2019/12/23 | 13:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل السلبي ضد أتليتك بيلباو خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو بيرنابيو مساء أمس،الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري الإسباني إنه بالرغم من التعادل الثالث على التوالى لزيدان مع ريال مدريد، إلا أنه قفز للمركز الثالث فى قائمة الأكثر قيادة للملكى في التاريخ، وذلك بعدما قاد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زيدان يطارد رقم ديل بوسكي فى ريال مدريد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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