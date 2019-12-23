2019/12/23 | 13:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ أعلنت النيابة العامة السعودية صدور أحكام بسجن 3 متهمين لمدة 24 عاما في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بسفارة المملكة في تركيا، كما أعلنت النيابة السعودية صدور أحكام بالإعدام بحق 5 متهمين في القضية نفسها، وذلك بحسب ما أعلنته “قناة العربية”، في نبأ عاجل.وأعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم، انتهاء تحقيقات مقتل المواطن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أحكام بالإعدام والسجن 25 عاما في قضية مقتل “خاشقجي”) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أحكام بالإعدام والسجن 25 عاما في قضية مقتل “خاشقجي”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).