2019/12/23 | 13:23 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهت جامعة القاهرة استعداداتها الخاصة باحتفالية عيد العلم السادس عشر، والاحتفال بمرور 111 عامًا على إنشائها ، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، التى يتم خلالها تكريم عدد من علماء الجامعة ومفكريها وباحثيها الحاصلين على جوائز الدولة بأنواعها، وجوائز الجامعة في مختلف المجالات العلمية،، فى تمام الساعة الرابعة مساءً بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جامعة القاهرة تكرم العلماء والباحثين الحاصلين على جوائز الدولة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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