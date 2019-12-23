رفع دعاوى جنائية ضد رئيس الجمهورية

2019/12/23 | 13:23 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، علي الفيلي، اليوم الاثنين، عن وجود بعض الدعاوى الجنائية التي رفعت ضد رئيس الجمهورية، برهم صالح.وقال الفيلي، في تصريح صحفي، ان ” قضية اختيار […]

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