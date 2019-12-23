ديالى تعلن المصادقة على تعيينات الصحة

2019/12/23 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

اعلنت اللجنة المركزية للتعيينات في محافظة ديالى، الإثنين (23 كانون الأول 2019) المصادقة على تعيينات صحة المحافظة.

يتبع.



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بغداد اليوم- ذي قار

أقدم عدد من المتظاهرين، الإثنين (23 كانون الأول 2019) على اغلاق شركة مصافي نفط الجنوب، جنوبي مدينة الناصرية.

وقال مصدر أمني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المعتصمين أمام شركة نفط الجنوب، من خريجي الهندسة والمعاهد، نقلوا

بغداد اليوم- كركوك

أفاد مصدر أمني من محافظة كركوك، الإثنين (23 كانون الأول 2019)، بانطلاق تظاهرة كبيرة أمام تربية محافظة كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "المحاضرين والخريجين في محافظة كركوك، نظموا تظاهرة كبيرة، انطلقت،

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني من محافظة المثنى، الإثنين (23 كانون الأول 2019) باستمرار إضراب طلبة المدارس عن الدوام في المحافظة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "طلبة المدارس في محافظة المثنى مستمرون بالأضراب عن الدوام"، مبيناً أن

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