مخرج Jumanji عن ذا روك يبدو الأكثر شرا على الأرض لكنه يشع فكاهة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفى النجم العالمى دوين جونسون، بتصريحات جاك كاسدان مخرج فيلمه الأخير Jumanji: The Next Level، التى تحدث عنه خلالها فى حديثه مع The Wall Street Journal، حيث قال جاك كاسدان عن “ذا روك”، “إنه يبدو وكأنه أقوى رجل والأكثر شرًا على الأرض..ولا يصدق هذا بعد الدفء والفكاهة اللذان يشعان منه”.من جهته، نشر دوين جونسون، صورة غلاف

