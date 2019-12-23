استشهاد عنصري أمن وإصابة ضابط بانفجار سيارة ملغمة غربي الأنبار

2019/12/23 | 13:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، استشهاد عنصري أمن وإصابة ضابط بانفجار سيارة ملغمة عند تفتيشها غربي محافظة الأنبار.

واكدت الخلية في بيان، إنه من خلال المتابعة الميدانية للعجلات المشتبه بها، وأثناء مرور احدى الدوريات على طريق “تي ون” مفرق القائم، تم ملاحظة عجلة نوع كيا، متوقفة على جانب الطريق وعند تفتيشها انفجرت.

وأضافت، أن ذلك أدى إلى استشهاد مقاتلين اثنين من الفوج الثاني باللواء الثاني والثلاثين في الفرقة الثامنة، الماسكة للمنطقة، كما جُرح أحد الضباط، مبينةً أن البحث ما زال مستمراً عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الإجرامي.

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