برة الملعب زينة العلمى نجمة الطائرة كان نفسى أكون محامية وحلمى نجمى المفضل

2019/12/23 | 13:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عيدا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.نجمة اليوم فى برة الملعب هى زينة العلمى نجمة الكرة الطائرة، وكان معها الحوار التالى: ما هوايتك المفضلة بعيدا عن

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