منذر خدام - الحلقة الواحدة والثلاثون: حراك الشعب السوري من الأمل بالتغيير إلى الكارثة

2019/12/23 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منذر_خدام 5-المواقف السياسية لأطراف الأزمة مع اقتراب نهاية عامها التاسع مع اقتراب نهاية العام التاسع من عمر الأزمة السورية، وقد شارفت المعركة ضد قوى الارهاب والتطرف على نهايتها، وتغير المشهد العسكري كثيرا على الأرض، من المتوقع، والحالة هذه، أن يزداد الاهتمام بالحل السياسي، وان تصير مواقف جميع الأطراف المعنية بها اكثر وضوحاً.في هذا المبحث يتم النظر في اهم العقد المتبقية على طريق الحل السياسي، وفي مواقف ......

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