طلعت رضوان - لماذا يصمت المغاربة على الاحتلال الإسبانى؟

2019/12/23 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلعت_رضوان ذكرالكاتب المغربى (مبارك بلقاسم) أنّ إسبانيا تحتل21جزيرة أمازيغية مغربية فى البحرالمتوسط..والمحيط الأطلسى..وتحتل- كذلك- مدينتىْ (مليلة وسبتة) المغربيتين..وأنّ أغلب المغاربة المُـهتمين بالسياسة لايهتمون بالموضوع..وفى نفس الوقت يهتمون بتحريرفلسطين والقدس (هسبريس8/4/2018) إنّ هذا المقال حرّك عقلى لأفكــّـرفى حالة (الحول) أوالازدواجية لدى السياسيين والمثقفين (العرب) الذين أشاعوا (بالباطل) اسم......

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